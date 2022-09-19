Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de kıyı temizliği yapıldı. 105 ülkede eşzamanlı olarak düzenlenen kıyı temizliğine katılanlar sahildeki izmarit kirliliğine dikkati çekti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de kıyı temizliği yapıldı. 105 ülkede eşzamanlı olarak düzenlenen kıyı temizliğine katılanlar sahildeki izmarit kirliliğine dikkati çekti.

Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup - ICC) kampanyası çerçevesinde, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Kemer Belediyesi, Liman Başkanlığı, Kemer G Marina, Kemer Belediyesi Yat ve Yelken Kulübü yönetim kurulu ve öğrencileri, otel çalışanları ile gönüllüler Alacasu Koyu’nda kıyı temizliği yaptı.Etkinliğe Kemer İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na ait bot da eşlik etti.

Kıyı temizliğine katılan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Dr. Murat Sezgin de etkinliğe katılanlarla çöp topladı.

Etkinliğe katılanlar, sahildeki izmarit kirliliğine dikkati çekti. Toplanan 650 kilo civarındaki çöpün çoğunluğunu sigara izmariti, plastik, metal ve cam şişe oluşturdu. Çöpler arasında halı da yer aldı.

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta da insanların koyları ve sahilleri kirletmemeleri konusunda daha bilinçli olması gerektiğini kaydetti.