Kemer Belediyesi Zabıta ekipleri, Göynük Mahallesi’nde bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin rutin devriyesi sonrası Göynük Mahallesi’nde cüzdan buldu. Zabıta ekipleri, cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde cüzdanın sahibinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Cüzdanın, Ökkeş Taş’a ait olduğu öğrenildi.

Ekipler Taş’a ulaşarak içerisinde para ve kredi kartları olan cüzdanını teslim etti. Taş, çok mutlu olduğunu ifade ederek Kemer Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etiğini söyledi.