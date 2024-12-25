Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de, yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde Kemer Cumhuriyet Meydanı’nı ve refüjleri süslerle donattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yılbaşı ağacı ve ışıklandırmalarla ilçe merkezinin ışıl ışıl olması sağlandı. Cumhuriyet Meydanı’na konulan Noel Baba ve geyik figürler dikkat çekti. Özellikle yabancı misafirler, bu noktada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Antalya Büyükşehir Belediye ekipleri de Liman Caddesi’nin girişinde yılbaşı ağacı konsepti yaparak caddesinin ışıklandırılmasını sağladı.

Yeni yıl pazarı kuruldu

Öte yandan Kemer’de 28-31 Aralık tarihleri arası dört gün boyunca yeni yıl pazarı düzenlenecek. Müzikli eğlenceler ve aktiviteler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl pazarı ziyaret edilebilecek. Yılbaşı kutlamaları kapsamında Kemer’de çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek olan Kemer’de 28 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Kemer Cumhuriyet Meydanı’nda Kemer Belediyesi Gençlik Bando ve Orkestrası, solist Görkem Durmaz ile bir konser verecek. 29 Aralık Pazar günü VoSahne sahne alacak ve sevilen şarkılarını seslendirecek. 30 Aralık Pazartesi günü de DJ performanslarıyla Kemerliler gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak.