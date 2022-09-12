Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu’nda öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Topaloğlu, öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet ederek, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk gün Başkan Topaloğlu’na, Arslanbucak Mahalle Muhtarı İsmail Uğur ve Başkan Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu eşlik etti. Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu’nda eğitim alan öğrenciler, okunan İstiklal Marşı’nın ardından sınıflarına koşarak okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması temennilerinde bulunduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretim yılının herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hayırla bitmesini istediklerini ifade eden Topaloğlu, “Yaz tatilinde Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu’nun fiziki şartlarını iyileştirmek için elimizden geldiği kadar gayret gösterdik. İç ve dış boyaları ile tamiratlarını yaptık. Bahçe duvarlarını da boyadık. Çocuklar ve veliler okulun yeni halini çok sevdiğini söyledi. Okulumuz rengarenk oldu. Öğrencilerimiz, aileleri ve öğretmenlerimiz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Eğitim ve öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diliyorum. Eğitime yaptığımız katkılar artarak devam edecek” diye konuştu.

Arslanbucak Mahalle Muhtarı İsmail Uğur ise eğitim yılının başlamadan önce okulun içi ve dış boyanması ile temizliğini yaptıran Belediye Başkanı Topaloğlu’na teşekkür ettiğini ve eğitime verdiği desteklerin yadsınamaz olduğunu dile getirdi. Velilerden Havva Uygun da okulun boyanmasını memnuniyetle karşıladığını ve renklerin çok güzel olduğunu ifade ederek, eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini kaydetti. Okul Aile Birliği Başkanı Serap Şendil, okulun boyanması ve temizliğinde emeği geçen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve belediye personeline teşekkür ettiğini ifade etti.

Velilerden Gülbay Tüfenk de okulun rengarenk boyanmasını çok beğendiğini belirterek, “Okulumuz çok güzel olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca kırtasiye malzemeleri de ücretsiz olarak bize ulaşıyor. Bazı aileler var ki bu kırtasiye malzemelerini alacak durumları yok. Başkanımız velilere maddi anlamda bir nebze de olsa yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Velilerden Peri Qurbanlı da okulun boyandığını ve rengarenk olduğunu gören çocukların çok sevindiğini dile getirerek, desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini kaydetti.

Başkan Topaloğlu, daha sonra Kuzdere Mahallesi’nde bulunan Kemer Anadolu Lisesi’nde de öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül Arslanbucak Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de Arslanbucak Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kemer Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin’in de kendisine eşlik ettiği Başkan Yardımcısı Gül, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olması temennilerine bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar da öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim ve öğretim yılında kendilerine başarılar diledi.