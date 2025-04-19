Kemer’de yaşayan yabancı uyruklu kadınlar, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ile Çalış Tepesi ile Ayışığı Parkı arasında bulunan koy ve ormanlık alanda temizlik yaptı.

Çalış Tepesi ile Ayışığı Parkı arasında kalan alanda yapılan temizlik çalışmasına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta ile Temizlik İşleri Müdürü Adnan Karataş ve belediye ekipleri de eşlik etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, faaliyet sırasında çok kısa sürede poşetler dolusu çöp toplandığına dikkat çekti. Vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirten Minta, bu çöplerin denizi de kirlettiğinin altını çizerek, "Çevre duyarlılığı çocukluktan itibaren vatandaşlarımıza aşılanması gereken bir konu. Bu konuda hassasiyet geliştirmek adına Kemer Belediyesi olarak ilkokullarda bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.