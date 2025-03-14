Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kemer’de bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kemer’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kemer’de bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top ve Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş ile birlikte sağlık çalışanlarına karanfil dağıtan Başkan Topaloğlu, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Başkan Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Semih Top ile hastaneye muayene için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek isteklerini dinledi.

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, "Tıp Bayramı vesilesiyle hepimiz için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Beyaz meleklere beyaz karanfil takdim ettik. Allah tüm sağlık çalışanlarından razı olsun. Her biri iyi ki varlar ve hakları ödenmez. Bir defa daha tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum" dedi.