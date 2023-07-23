Kemer’de düzenlenen ve çok sayıda yerli ve yabancı tatilcinin katıldığı “Renk Festivali” etkinliğinde organik boyaları birbirlerine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kazım Gül Stadyumu’nda bir firma tarafından düzenlenen etkinliğe, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin ile çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı. Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak da bilinen “Renk Festivali”nde katılımcılara sarı, kırmızı, mavi, pembe, yeşil boyalar ve içerisine boya koyulan balonlar verildi.

Organik boyaları birbirlerine atan katılımcılar, içinde boya bulunan balonları da patlatarak, DJ performansları eşliğinde eğlendi. Yangın tüplerine doldurulan boyalar, katılımcıların üzerine sıkıldı. Etkinlik sırasında rengarenk olan katılımcılar, festival sırasında özçekim yaptı.