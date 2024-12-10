Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pastane, market ve fırınlarda denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekibi, ilçe genelinde bulunan pastane, fırın ve marketlerde hijyen, etiket, fiyat karşılaştırması ve standartlara uygun ekmek ve unlu mamullerin üretilmesi ile ilgili gerekli kontrolleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Denetimler sırasında ekmeklerin gramajları ölçülüp kontrol edilirken kurallara uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin sürdüğü bildirildi.