Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri Göynük Fen Lisesi öğrencilerine veteriner hekimliği hakkında seminer verdi.

Üniversite sınavı sonrası tercih yapacak olan 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri meslekleri hakkında seminer verdi. Seminerde Veteriner Hekim Fevzi Uzun, öğrencilere veterinerlik mesleğinin önemi ve çalışma şartları hakkında bilgiler verdi. Uzun, öğrencilere ayrıca Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaptıkları çalışmalar hakkında da sunum gerçekleştirdi.