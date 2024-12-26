Antalya’nın Kemer ilçesinde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik yapılan operasyonda; yakalanan 7 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, banka müşterisi olan firmalara ait kayıp ya da çalıntı ihbarı bulunan çekleri ele geçirerek piyasaya sürdüğü tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.