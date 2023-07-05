Gedelme Yaylası’nda Kemer Belediyesi’ne ait araziye geçen sene Nisan ayında ekimi yapılan “mor turizm” olarak bilinen lavanta bahçesine turlar düzenlenerek turizmin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de turizmi çeşitlendirmek amacıyla geçen sene 700 rakımlı Gedelme Yaylası’ndaki Kemer Belediyesi’ne ait 2 bin 650 metrekarelik araziye salıncak, oturma alanları, dilek ağacı, eşek maketi, fotoğraf çekim çerçeveleri ve tahterevalli yerleştiriliyor.

Haftanın her günü “mor turizm” olarak nitelendirilen lavanta bahçesine düzenlenecek turlar çerçevesinde vatandaşlar tarihi Gedelme Kalesi ile 2 bin yıllık çınar ağacını da ziyaret edebilecek.

Tura katılmak isteyen vatandaşlar, 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren saat 14.00’de Kemer Belediyesi önünden araçlarla ücretsiz olarak taşınacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Geçen sene dikimini yaptığımız lavantalarımızı herkes ziyaret edebilir. Kemer’de turizmi çeşitlendirmek amacıyla lavanta bahçemize ücretsiz olarak turlar düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmesi için bahçemizde çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. Rüya gibi mosmor lavanta çiçeklerinin içinde unutulmaz anlar yaşamak isteyen vatandaşlarımızı Pazartesi günü başlayacak olan ücretsiz turlarımıza davet ediyorum” dedi.