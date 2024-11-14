Jolly Tur ve Corendon iş birliğiyle düzenlenen Jolly Junior Cup by Corendon, 10-15 Kasım ara tatil döneminde Corendon Tennis Club Kemer’de minik tenisçileri bir araya getirecek. U8, U9, U10, U12 ve U14 kategorilerinde gerçekleşecek bu özel turnuvada, 55 çocuk kıyasıya rekabetle yeteneklerini sergiliyor.

Turnuva boyunca çocuklar, profesyonel bir tenis ortamında spor ve eğlenceyi bir arada yaşarken, aileleri de Corendon Playa Kemer’in konforunu ve doğal güzelliklerini deneyimleyebilecek. Akdeniz’in masmavi manzarası, dünya mutfağından lezzetler ve üstün hizmet kalitesiyle Playa Kemer, turnuva heyecanını unutulmaz bir tatille birleştiriyor. Jolly Junior Cup by Corendon, genç yeteneklerin spor sevgisini artırırken, ailelere de hem çocuklarını destekleme hem de keyifli bir tatil yapma imkânı sunuyor.

Corendon Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, turnuva hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Corendon Tennis Club Kemer’de Jolly Junior Cup’ın ilkini düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu turnuva, hem genç sporcuları teşvik ediyor hem de spor turizmine önemli bir katkı sağlıyor. Gelecekte bu organizasyonu daha da büyütmeyi ve uluslararası bir boyuta taşımayı hedefliyoruz. Özellikle Avrupa pazarını hedeflediğimiz çalışmalarımızın yanı sıra, iç pazarda düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle genç sporcuların Antalya ve Kemer bölgesini keşfetmesini ve bu doğal güzellikler içindeki eşsiz kulübümüzü deneyimlemesini amaçlıyoruz. Turnuvamız, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, bölgenin doğal ve turistik değerlerini tanıtma açısından da önemli bir fırsat sunuyor."

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise, "Corendon Otelleri ile iş birliğimizi spora destek odağında bir adım öteye taşıdık. Bu organizasyon, genç yeteneklere fırsatlar sunarak sporun birleştirici gücünü ortaya koyuyor. Aynı zamanda, spor turizmini çeşitlendirerek bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve Kemer bölgesinde sezonu uzatmayı hedefliyoruz. Jolly Junior Cup gibi turnuvalar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde ilgi çekerek bölgeyi yıl boyunca bir cazibe merkezi haline getirme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.