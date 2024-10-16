Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) Avrupa Korfbol B Ligi Şampiyonası, Türkiye’nin en önemli spor destinasyonlarından olan Antalya’nın Kemer ilçesinde başladı.

Kemer’in Göynük Mahallesi’ndeki Kemer Belediyesi Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı. Şampiyonaya, Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, İskoçya, Galler, Polonya, Slovakya, Sırbistan ve İrlanda’dan sporcular yer alıyor. Dünyada kadın ve erkeğin bir arada oynayabildiği tek spor dalı olan korfbolda Türkiye, ilk oynayacağı maçta güçlü rakibi İsviçre’yi 13-8 mağlup etti.

Şampiyona 19 Ekim Cumartesi günü sona erecek.