Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan kış için hazırlıklarına başladı.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan kış için hazırlıklarına başladı.

Kış aylarında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki mazgallarda temizlik çalışması başlatan belediye ekipleri, çalışmalara hızla devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, kış ayları öncesinde ilçe genelindeki çalışmalara hızla devam ettiklerini söyledi.

Kışın yaşanabilecek her türlü olumsuzlukların önüne geçmek için alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki mazgalların temizliğini yapıyoruz. Su baskınlarının önüne geçmek için tıkanan yerleri açıyoruz. Tüm mahallelerimizde de alt ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Kemer için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.