Odaların içindeki eşyalara zarar vermeden tahliyesini gerçekleştiren belediye ekipleri, daha sonra kepçe yardımıyla betonarme yapıyı yıktı. Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Depremzedeyi Antalya’ya geldiği gün gasp eden şüpheliler tutuklandı

Depremzedeyi Antalya’ya geldiği gün gasp eden şüpheliler tutuklandı

Kemer Belediyesi, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de kaçak yapıları yıkıyor. Arslanbucak Mahallesi’nde tespit edilen 4 odalı bağımsız bölüm, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

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