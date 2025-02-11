Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tekirova Mahallesi’nde imar yollarını açmaya devam ediyor.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, söz konusu imar yolu çalışmalarını yerinde inceleyerek belediye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Gül’e, meclis üyeleri Mehmet Akın, Mustafa Çelik ve Kemer Belediyesi Tekirova Sorumlusu Recep Yılmaz eşlik etti.

23 metrelik imar yolunun kalan kısımlarını açmaya devam eden belediye ekipleri, 200 metrelik kısmının da en kısa sürede açılacağını belirtti.

İmar yolu çalışmalarının tamamlanmasının ardından diğer kurumların altyapı çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.