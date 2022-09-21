2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kemer’de İlköğretim Haftası kutlamaları yapıldı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kemer’de İlköğretim Haftası kutlamaları yapıldı.

Kemer Merkez İlkokulu’nda yapılan programa, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek Uçar, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program öncesi Kaymakam Çam ve Belediye Başkanı Topaloğlu, okuldaki öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, geleceğin teminatı olan öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyerek, “Eğitimdeki en önemli hedeflerinin çocukların yetenek, ruhsal ve sosyal gelişmelerine öncülük edip, milli ve ahlaki yönden bir birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bir heykeltıraş heykele nasıl şekil veriyorsa öğretmen de öğrencilere öyle şekil verir. Tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diliyoruz” dedi.

Bekar, Kemer Belediyesi’nin yaz döneminde ilçe genelindeki okulların tamir, tadilat ve boyama işlemlerini yaptığı için Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Programda, öğrenciler şiirler ve şarkılar söyledi, halk oyunları gösterileri sundu. Çocukların yaptığı gösterilerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Başkan Topaloğlu ise yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak eğitime yaptıkları katkıların bu yıl da artarak devam edeceğini belirterek, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.