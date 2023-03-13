Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl Dönümü ve Şehitlerimizi Anma Günü’nde sahne alacak.

Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki konser, Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda 19 Mart Pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek. Konserde Füsun Sovuksu ile Seyit Mehmet Sakin solist olarak sahne alacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek konsere katılacak olan davetliler, Çanakkale’de verilen kahramanlık destanını anlatan türkülerle ve eserlerle adeta tarihe yolculuk edecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimin yer aldığı Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, tarihimizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir konser verecek. Konserimize tüm halkımız davetlidir” dedi.