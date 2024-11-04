Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, Antalya Üstün Kent Orkestrası, Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir konser verdi.

Solistliğini Görkem Durmaz’ın yaptığı konserde, orkestrayı ise Şef Furkan Üstündağ yönetti. Konserde, sanat müzikleri ve marşların yanı sıra Barış Manço, Cem Karaca, Selami Şahin, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Erkin Koray, Özdemir Erdoğan, Erol Evgin, Ayten Alpman gibi önemli isimlerin de eserleri seslendirildi.

Konserde, Özel Uğur Okulları da Parla ve İzmir Marşı’na eşlik ederek, konseri izlemeye gelenlere güzel anlar yaşattı.

CHP İl Başkanı Kamacı, Şef Furkan Üstündağ eşliğinde güzel bir akşam yaşadıklarını belirterek, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

SMA hastası Yusuf Yiğit’in babası Ramazan Bakırdağ da oğlu için yapılan bağışlar için herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Kemer Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen konsere, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile il yönetimi, CHP Kemer İlçe Başkanı Sedat Karakaya, ABB Kemer Sorumlusu İsmail Selami Minta, SMA hastası Yusuf Yiğit’in babası Ramazan Bakırdağ ve vatandaşlar katıldı.