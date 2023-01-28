Antalya’nın Kemer ilçesinde dün başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çok sayıda ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, Kemer Belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çok sayıda ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, Kemer Belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı.

Sabah saatlerine kadar teyakkuz halinde olan Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürekli devriye gezerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Yağmur nedeniyle tıkanan bazı mazgalların temizliği de yapıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Meteorolojiden yapılan uyarı sonrası belediye olarak teyakkuza geçtik. Ekiplerimiz gece boyunca nöbet tuttu. Çok şükür büyük bir şey olmadı. Fırtına nedeniyle devrilen bazı ağaçlar oldu. Onları ekiplerimiz bulunduğu yerden kaldırdı.” dedi.