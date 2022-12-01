Antalya’nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli vatandaşlara jandarma kıyafeti giydirerek trafik uygulamalarına katılımını sağladı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli vatandaşlara jandarma kıyafeti giydirerek trafik uygulamalarına katılımını sağladı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle örnek bir uygulamaya imza attı. Ekipler, “Sevgi varsa engel yoktur" sloganıyla farkındalık oluşturmak için ilçede ikamet eden 6 engelli vatandaşı trafik uygulamalarına davet etti. Jandarma kıyafeti giydirilen engelli vatandaşlar, ekiplerle birlikte araçların ve sürücülerin sorgulamalarını gerçekleştirdi. Gün sonunda ekiplerle birlikte hatıra fotoğrafı çekinen engelli vatandaşların yaşadıkları gurur ve mutluluğu gözlerine yansıdı.