Antalya’nın Kemer ilçesine yeni bir fakülte binası kazandırılması için Akdeniz Üniversitesi ile Kemer Belediyesi ve hayırseverler güç birliği yaptı. Fakülte binasının inşaatı için Akdeniz Üniversitesi ve Kemer Belediyesi arasında protokol imzalandı. Yurt yapımını ise Kemer’deki bir Turizm Otel İşletmeciliği üstlendi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Akdeniz Üniversitesi ile Kemer Belediyesi ve hayırseverler eğitim için güç birliği yaptı. Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi’nde yapılacak fakülte inşaatı için Akdeniz Üniversitesi ile Kemer Belediyesi arasında protokol imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imzalama törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu katıldı. Fakülte arazisine 300 öğrenci kapasiteli bir yurt binası yapımını üstlenen Otel İşletmeciliği adına Barış Alp de imza törenine katıldı.

11 bin metrekarelik alana kurulacak

Protokole göre Kemer Belediyesi’ne ait 11 bin 767 metrekarelik alanda fakülte inşaatı yapılacak. İki etaptan oluşacak projenin ilk etabında konferans salonu, 2 adet bölüme ait derslik ve öğretim elemanı odaları, uygulama alanları, dekanlık ve yemekhane alanları inşa edilecek. İnşaatın, mimari, elektrik, mekanik ve altyapı uygulama projeleri Kemer Belediyesi tarafından yaptırılacak. Binalara ait tefrişat işleri ise Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılacak.

Hayırsever katkısı çok önemli

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, eğitime hayırsever katkısının önemine dikkat çekti. Kemer Belediyesi’ne ve yurt binasını yapacak Otel İşletmeciliği A.Ş.’ye teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bugün imzasını attığımız protokol bir bina yapımının ötesinde eğitime ve insana yapılan yatırımdır. Geleceğimiz için en önemli yatırım da hiç şüphesiz budur. Kazanan ilçemiz olacak, kazanan Kemer’de eğitim alacak geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.

“El birliği ile Kemer’e katkı sunmak istiyoruz”

Antalya’nın hayırsever katkısı konusunda örnek bir şehir olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Özkan, “Geçtiğimiz haftalarda Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Milletvekillerimizle yine bir hayırseverimizin destekleri ile yapımı devam eden Manavgat’taki fakültemizi inceledik. Üniversitemizi merkezde olduğu kadar ilçelerimizde de güçlü bir konuma taşımak için çalışıyoruz. Bu noktada da oranın yerel yönetimi, sivil toplumu ve halkından böyle güçlü destek görmek bizleri mutlu ediyor. Kemer’imizi de üniversitemizin güçlü bir merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Mevcut denizcilik fakültesi binasıyla ilgili projeler var

Kemer’de mevcut Denizcilik Fakültesi binasıyla ilgili de ilerleyen dönemlerde farklı projelerin olduğunu açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Ben de bir Kemerli olarak, el birliği ile güzel ilçemize katkı sunmak istiyorum. Tekrar teşekkür ediyor ve protokolümüzün üniversitemize ve Kemer’e hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise eğitimin her zaman önemli olduğuna vurgu yaparak eğitim için yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.