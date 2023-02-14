Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’na getirilen yardımlar Kemer Kaymakamlığı Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor. Kemer Belediyesi de vatandaşlardan iletilen 3 kamyonet dolusu yardım malzemesini koordinasyon merkezine teslim etti.

Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’na getirilen yardımlar Kemer Kaymakamlığı Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor. Kemer Belediyesi de vatandaşlardan iletilen 3 kamyonet dolusu yardım malzemesini koordinasyon merkezine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6’lık depremlerden sonra Kemer’e gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Kemer Kaymakamlığı Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından toplanan yardımlar burada çalışan gönüllülerce ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Son olarak vatandaşlarca Kemer Belediyesi’ne getirilen 3 kamyonet dolusu yardım malzemesi de spor salonundaki yetkililere teslim edildi.