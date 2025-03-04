İş sağlığı ve güvenliğini arttırmak, hizmet kalitesini geliştirmek ve personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Kemer Belediye personeline verilen iş sağlığı ve güvenliği konulu eğitim semineri başladı.

Kemer Belediyesi Kültür Salonu ve Arslanbucak Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerine, belediye birim müdürleri ve belediye personeli büyük ilgi gösterdi.

İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Küçüksönmez ile Dr. Mustafa Bodur tarafından verilen seminerde personele iş kazaları ile ilgili iş verenin ve çalışanın hakları, temel iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma yöntemleri, yangın anında ilk müdahale, yangın sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler gibi pek çok konuda çok yönlü bilgiler verildi.

Seminer sonrasında belediye personeline, on soruluk bir sınav yapıldı. Eğitimlerin, 13, 18 ve 25 Mart tarihlerinde devam edeceği belirtildi.