Kemer’de Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında afet koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, oluşabilecek sel ve su baskınları ile kuvvetli fırtına öncesinde vatandaşlara gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, şiddetli yağmur, sel, kuvvetli fırtına öncesi Antalya Valiliği ile AFAD’ın yaptığı uyarıların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Doğal afet durumlarında birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam Solmaz, “Afetleri önleyemeyiz ama karşı tedbir alabiliriz. Amacımız da bu. Birlikte hareket etmekte fayda var. Kemer’de yoğun kar yağışı yok ama fırtına ve şiddetli yağmur yağan bir bölge. Bunlarla ilgili tüm önlemlerimizi almalıyız. Toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kemer Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Solmaz’ın yanı sıra, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdür Vekili Yıldırım Ünal, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fevzi Uzun, Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) Başkanı Emre Uğur, daire müdürleri ile muhtarlar katıldı.