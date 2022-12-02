3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, her insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, belediye olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, her insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, belediye olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kemer Kaymakamlığı tarafından Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen programa, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, Kemer Engelliler Derneği (KEMED) Başkanı Nur Batıbay Yanmış, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Program çerçevesinde engelli çocuklar palyaçolarla, jonglörlerle ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Bazıları yüzüne resim yaptırdı bazıları da balonlarla oynadı.

3 Aralık gününün farkındalık günü olduğuna dikkat çeken Kaymakam Çam, “Devletin tarifi yapılırken ‘Devlet kimsesizlerin kimsesidir’ denilir. Onun için kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Devletimiz her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır. Devletimiz sadece 3 Aralık’ta değil 365 gün sizlerin hizmetindedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise engelli vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Kemer Belediyesi olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Her birey bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın bizim canımızdır. Onlara sadece bir gün değil her gün sahip çıkmamız gerekiyor. Özel çocuklarımız var. Bunları topluma kazandırmak için elimizi taşın altına koymalıyız. Aileler özel çocuklarını evlere hapsetmemeli. Tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.