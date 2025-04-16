23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Kemer İlçe Müdürlüğü iş birliğince düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlkokullar Arası Futbol Turnuvası" başladı.

"Spor kültürün yeteneğin geleceğin olsun" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine sporun aşılanması amacıyla organize edilen turnuvanın başlama vuruşunu, Kaymakam Solmaz, Başkan Yardımcıları Semih Top ile Mehmet Derya Baytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergen ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Kaya yaptı.

Öğrencilerle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler, turnuvaya katılan okullara başarılar diledi.

Turnuva, Kemer Merkez İlkokulu ile Özel Uğur Koleji ve Tekirova Halit Narin İlkokulu ile Çamyuva Silkar İlkokulu arasında oynanan maçlarla başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kemer İlçe Stadı’nda organize edilen turnuvanın açılışına, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz’ın yanı sıra Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top ile Mehmet Derya Baytekin, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.