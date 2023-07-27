MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Kemerdamları Mahallesi’nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sağlıklı bir çevre ve kent estetiğini korumak amacıyla dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli’ye bağlı Kemerdamları Mahallesi’nde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte derenin düzenli akışı sağlandı. Bölgedeki tarım arazileri taşkınlara karşı korundu.

Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.