İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı’nı aydınlatma projesi Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği’nin düzenlediği Şehirler ve Aydınlatma Yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Başkan Tunç Soyer, projenin tarihi kent merkezindeki yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı’nı aydınlatma projesi Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği’nin düzenlediği Şehirler ve Aydınlatma Yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Başkan Tunç Soyer, projenin tarihi kent merkezindeki yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği tarihi Kemeraltı Aydınlatma Projesi, Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği (LUCI) tarafından birincilik ödülüne layık görüldü. Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen LUCI Genel Kurulundaki ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer internet üzerinden katıldı. Başkan Tunç Soyer, sözlerine 8 bin 500 yıllık İzmir’in tarihsel, kültürel ve jeopolitik öneminden söz ederek başladı. İzmir’deki kent mirasının en önemli merkezlerinden birisinin Kemeraltı olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Zengin kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarmak için Kemeraltı bölgesinde yürütmüş olduğumuz stratejik plan ve nazım imar planlarımız çok önemli bir yer tutmaktadır. Kemeraltı Aydınlatma Master Planı ve pilot uygulama projeleri bu vizyonun en başarılı çıktıları arasındadır. Bu proje, tarihi kent merkezinde enerji tasarrufu sağlayıp, karbon salımını azaltarak yaşam kalitesini artıracaktır” şekline konuştu.