Kemeraltı’nı geleceğe taşımak için “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kuruldu. Fonu’nun katılım payları yerli ve yabancı nitelikli yatırımcılar için satışa sunuldu. İzmir’in kalbi olarak bilinen İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi çalışmalarına destek verecek Fon’a yerli ve yabancı nitelikli yatırımcılar minimum 50 bin TL yatırım yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tarihi çarşı Kemeraltı’nı dünya vitrinine çıkarmak için çalışmalar sürüyor. İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak oluşturma ve ölçeklendirme amacıyla Re-Pie Portföy Yönetim şirketi ile “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kuruldu. Fonu geniş kitlelere tanıtmak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları fon aracılığı ile bölgeye çekmek ana amacını taşıyan toplantı EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde yapıldı. Buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Sekreteri Barış Karcı, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, Re-Pie Genel Müdürü Alim Telci, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Muhtarı Tamer Yıldırım siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Projeyle birlikte bölgeye 1 milyar dolarlık bir yatırımın hedeflendiğini belirtildi.

“Hem türkiye’ye hem de dünyaya örnek olacak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonunda Kemeraltı bir numaradır. Restoranlarıyla, kafeleriyle, otelleriyle, pansiyonlarıyla, esnafıyla 24 saat yaşayacak cıvıl cıvıl bir Kemeraltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birinci önceliğidir. O nedenle bu yol kesişmesinden çok mutluyuz. Bugün Türkiye’ye, dünyaya örnek bir model inşa edilmeye başlanıyor. Bu modelde özel sektör, finans sektörü, esnaf, küçük üretici birlikte hareket edecek. Bu fona 50 bin lirayla ortak olunabiliyor. Esnafımız buraya ortak olmalı. Hem kendi geleceğini büyütmek, güzelleştirmek hem de ekmeğini kazandığı Kemeraltı’nı iyileştirmek için.” dedi.

“Etki yatırımı önemli bir finansal getiri hedefliyoruz”

Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel de, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun bir ‘etki yatırımı’ olduğuna dikkat çekerek, “Etki yatırımı ile finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel etkiyi elde etmek hedeflenir” dedi. Çamlıbel, “Fonun temel motivasyonu yeniden işlevlendirme ile yaşanan değer artışının yanı sıra bölgenin sosyal, kültürel ve çevresel durumlarının gelişmesidir. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu ile yatırımcıları hem kazandırmaya hem de İzmir Tarihi Kent Merkezi gibi kültürel bir mirasın hak ettiği değeri görmesi için katkı sağlamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Amaç Kemeraltı Çarşısı’nın kalkındırılması”

Kemeraltı’nın tarihsel, kültürel, ticari ve turistik açıdan önemine değinen TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de Kemeraltı ve çevresindeki projeler ve hayata geçirilecek çalışmaları içeren sunumuyla katılımcılara bilgiler verdi. İneler “Kurulmuş olan bu fon ile çalışmalarımızda daha hızlı bir ivme kazanmış olacağız UNESCO Dünya Mirası Yolunda olan Kemeraltı ve çevresini kendi özgün kentsel yenileme modelimiz ile canladırarak değerlerini gün yüzüne çıkararak ulusal ve uluslararası anlamda örnek teşkil edecek projelerle Kemeraltı ve Çevresini Türkiye’nin ve Dünya’nın en çok tanınan ve ziyaret edilen bölgelerinden biri olması için ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Fonun amacı nedir?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetim kurulu başkanı olduğu TARKEM’in liderliğinde, İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak oluşturma ve ölçeklendirme amacıyla TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim şirketi işbirliği ile “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kuruldu. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu, İzmir Tarihi Kemeraltı ve çevresi adına kaynak oluşturma ve ölçeklendirme konseptiyle kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar ile bölgesel dönüşüm sağlayarak bölgenin tarihi dokusuna yakışır bir görünüme kavuşmasını sağlayarak İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu ‘etki yatırımı’ olarak finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel etkiyi elde etmeyi de hedefliyor. Fonun gelir vergisi muafiyeti sunması da özellikleri arasında.