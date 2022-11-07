Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Marketing Fuarı’nda Kemer’in tanıtımı amacıyla birebir görüşmeler yapacak. Topaloğlu, Kemer’de bu yıl yaklaşık 75 bin İngiliz misafir ağırladıklarını kaydetti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Marketing Fuarı’nda Kemer’in tanıtımı amacıyla birebir görüşmeler yapacak. Topaloğlu, Kemer’de bu yıl yaklaşık 75 bin İngiliz misafir ağırladıklarını kaydetti.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer’i tanıtmak ve İngiltere pazarını ön plana çıkarmak için Londra’ya giden Necati Topaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer’e İngiliz misafir getiren seyahat acentelerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkan Topaloğlu, uzun zamandır Londra Fuarı’nda yer almayan Kemer’i en iyi şekilde tanıtmak amacıyla Kemer standına gelen misafirlere Kemer tanıtım broşürleri ve kitapçıkları dağıtarak, Kemer hakkında bilgiler de verecek.

Bu yıl Kemer’in iyi bir turizm sezonu geçirdiğini belirten Topaloğlu, İngiliz pazarını çok önemsediklerini söyledi. Topaloğlu, bu yıl Kemer’de İngiliz misafir potansiyelinin iyi olduğuna dikkat çekerek, “Kemer’de bu yıl yaklaşık 75 bin İngiliz misafir ağırladık. Bu sayıyı daha da yukarıya çekmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız hızla sürüyor. Londra’daki turizm fuarında Kemer’imize İngiliz misafir getiren seyahat acente temsilcileriyle birebir görüşmelerimiz olacak” dedi.

"İngiltere önemli bir pazar"

Kemer’in uzun zamandır Londra Fuarı’nda yer almadığına vurgu yapan Başkan Topaloğlu, “Daha önce bu fuarda yer alıyorduk ama uzun bir süre katılmadık. Yıllar sonra tekrar buradayız. Kemer’i sadece deniz, kum ve güneşin yanında doğa, yürüyüş, spor aktiviteleri ve eko tatil seçenekleri ile de tanıtacağız. İngiltere pazarı çok önemli bir pazar. Kemer’e gelen İngiliz misafir sayısını artırmayı hedefliyoruz. Tüm İngiliz misafirlerimizi Kemer’e bekliyoruz” diye konuştu.