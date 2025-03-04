DÜZCE (İHA) – Düzce’de bölge trafik ekipleri dron destekli denetim yapıldı. Kemer takmayan, direksiyon başında telefonla konuşan ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ilgili maddelerden idari para cezası uygulandı.

Düzce’de yapılan denetimlerle kurallara uymayan sürücüler tek tek tespit ediliyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin İHA büro ile ortaklaşa düzenledikleri denetim yaptı. D-100 Karayolu Çerkes Taşköprü ışıklı kavşağında gerçekleştirilen şok trafik uygulaması sırasında, kemer takmayan, direksiyon başında telefonla konuşan ve emniyet şeridi ihlali yapan 29 araç sürücüsüne ilgili maddelerden 78 bin 114 lira idari para cezası kesildi.

Uygulama ile trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyulmasının sağlanması hedefleniyor.