Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen TTR Romanya Turizm Fuarı’nda ikili görüşmeler yaparak, ilçenin tanıtımını yapmaya devam ediyor.

Bükreş’te dün başlayan TTR Romanya Turizm Fuarı’nda büyük ilgi gören Kemer standına gelen misafirlere Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’i anlatan Başkan Topaloğlu, fuar alanında acente yetkilileri ve turizmcilerleler ikili görüşmelerine de devam ediyor. Başkan Topaloğlu, seyahat acenteleri yöneticileriyle Kemer hakkında sohbet ederek, Romanyalı misafirleri Kemer’e çekebilmek için yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kemer’de turizme büyük destek veren otellerin stantlarını da ziyaret eden Başkan Topaloğlu, 2025 turizm sezonu öncesinde Romanya’dan yapılan erken rezervasyonlar hakkında bilgi aldı.

Fuar alanında Kosovalı acentecilerle de birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Topaloğlu, “Kosovalı acentecilerle yaptığımız görüşmelerimiz olumlu geçti. Güzel geri dönüşler aldık. Kemer’imizi en iyi şekilde anlattık. Ayrıca Kosova’nın önemli acentelerinden Ephesus Travel Kosova’nın yöneticisi Cüneyt Ustaibo ile de görüşme fırsatımız oldu. Kendisi ile uzun uzun Kemer’i görüştük. Kemer’e Kosovalı misafirleri çekebilmek için elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Kemer’i hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.