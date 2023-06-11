Kemer’de bu yıl 8’ncisi düzenlenen “Kemer Otomobil Festivali” renkli görüntülere sahne oldu.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Motor Sporları Kulübü (KMK) tarafından Kemer Ralli Sahası’nda düzenlenen festivale, yaklaşık 700 modifiyeli araç katıldı. Desibel ve araç basıklık yarışmalarının da düzenlendiği festivalde, drift ve kepçe şovları da yapıldı. Festivale katılan çok sayıda vatandaş ve turist, özellikle modifiyeli otomobillere büyük ilgi gösterdi.

Modifiye edilmiş araçlarla yapılan gösterilerde renkli görüntüler ve heyecanlı anlar yaşandı. Festivalde iş makinelerinin altından geçerek yapılan drift şovları ise büyük alkış topladı. Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ve Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, drift araçlarına binerek gösteriye ortak oldu. Festival sonrası açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Acar, Kemer Belediyesi olarak düzenlenen festivale destek verdiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Acar ayrıca festivale Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 700 aracın katıldığına işaret ederek, “Güzel bir festival oldu. Kemer’e gelen gençlerimize teşekkür ediyorum. Festivale belediye olarak her türlü desteği verdik. İlçemizde tatilini yapan misafirlerimiz ve vatandaşlarımız güzel bir gün yaşadı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KMK Başkanı Serdar Honamlı ise Kemer Otomobil Festivali’nin bu yıl 8’ncisini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Drift ve kepçe şovlarıyla festivale ayrı bir renk kattıklarına dikkat çeken Honamlı, desteklerinden dolayı Kemer Belediyesi’ne teşekkür ettiğini ifade etti.