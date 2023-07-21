Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi’nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı bir çevre ve kent estetiğini korumak amacıyla dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi’nde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte derenin düzenli akışı sağlanarak, yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Mahalle muhtarı İrfan Çiğdem, çalışmanın büyük öneme sahip olduğunu belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.