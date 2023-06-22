Kemer’de görev yapan Kemer İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ergel’in Şırnak Beytüşşebap Komando Alayı 4’ncü Komando Tabur Komutanı olarak tayini çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

DoubleTree by Hilton Otel’de düzenlenen veda yemeğine, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı ve Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere katıldı.

Yemekte konuşan Kaymakam Hüseyin Çam, Kemer Jandarma Komutanı Ramazan Ergel’e Kemer’de görev yaptığı süre içerisinde katkılardan dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Bayrak ve nöbet değişimi yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Çam, “Kemer’de görev yaptıkları süre zarfı içinde ortaya koyduğu gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı komutanımıza teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyorum.” dedi.