İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market Fuarı’nda, İngiltere’nin en büyük turizm operatörü Jet2 ile tanıtım anlaşması yapan ve Mart ayında karşılıklı sözleşmeyi imzalayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun başlattığı tanıtım atağı çerçevesinde İngiltere’de Kemer’in reklamları yayınlanmaya başladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market Fuarı’nda, İngiltere’nin en büyük turizm operatörü Jet2 ile tanıtım anlaşması yapan ve Mart ayında karşılıklı sözleşmeyi imzalayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, daha sonra EMİTT’te jet2 yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası Kemer İngiltere’de tanıtılmaya başladı.

Turizm operatörü,İngiliz internet kullanıcılarına yönelik reklam çalışmalarına başladı.Ypılan anlaşma ile Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’e hem daha fazla İngiliz misafir gelmesi hem de Kemer’in pazar payını genişletilmesi hedefleniyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in pazar payını daha fazla genişletmek için önemli projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Topaloğlu, “Anlaşmayla birlikte İngiltere’de Kemerimizin tanıtımları yapılıyor. İngiliz sosyal medya kullanıcılarına Kemer’in reklamı yapılıyor. Kemer’i daha önce görmeyen İngilizler de Kemer’i keşfetmek için heyecanlanıyor. İngiltere’den gelen rezervasyonlar da şu anda iyi durumda. Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.