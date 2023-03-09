Kemer İdmanyurdu Spor Kulübü, play-off finalinde karşılaştığı Sanayispor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası şampiyon olarak Süper Amatör Lige yükseldi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Süper Amatör Lig’e şampiyon olarak yükselen Kemer İdmanyurdu Spor’a yemek verdi.

Antalya Zeytinköy Spor Kompleksi 1 Nolu Saha’da oynanan ve oldukça çekişmeli geçen final maçının ilk yarısını Süleyman Tanhan’ın attığı golle Sanayispor 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Kemer İdmanyurdu Spor aradığı golü Yusuf Sağlam’ın ayağından buldu ve skoru 1-1’e getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı. Kemer İdmanyurdu Spor bu sonuçla 5 puan alarak şampiyonluğa ulaştı. Maçı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile Kemr Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, önceki dönem CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk de izledi. Kemer İdmanyurdu Spor’un yıldız futbolcusu Yusuf Sağlam, ligi 29 golle gol kralı olarak tamamladı.

Başkan Topaloğlu’ndan futbolculara yemek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Süper Amatöre Lig’e şampiyon olarak yükselen Kemer İdmanyurdu Spor’a yemek verdi. Kemer’de bit otelde verilen yemeğe Kulüp Başkanı ve Antrenörü Öner Karagün, futbolcular ve teknik heyet katıldı. Futbolcularla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Belediye Başkanı Topaloğlu, elde ettikleri şampiyonluk dolayısıyla hem futbolcuları hem de teknik heyeti tebrik etti. Başkan Topaloğlu, yemek sonrası yaptığı açıklamada, "Kemer’in gençlerinden oluşan takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ettiler ve play-off finaline kadar yükseldiler. Finalde Sanayispor ile berabere kaldılar ve Süper Amatöre çıkma başarısı gösterdiler. Kemer Belediyesi olarak takımımıza her türlü desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Kulüp Başkanı ve Antrenörü Öner Karagün ve futbolcuları tekrar tebrik ediyorum." dedi.