Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçeye gelen depremzedelerle yakından ilgileniyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçeye gelen depremzedelerle yakından ilgileniyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde hissedilen iki büyük deprem sonrası, Kemer’den deprem bölgesine yardım eli uzanmaya devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda incelemeler yaparak, ilçeye gelen depremzedelerle tek tek ilgileniyor. Başkan Topaloğlu ve Gül’ün, depremzedelerle yaptığı sohbetler sırasında duygu dolu anlar da yaşanıyor.

"Acıya ortak oluyoruz"

Ülke olarak büyük bir felaket yaşadıklarının altını çizen Başkan Topaloğlu, " Bu felaketi de birlik içerisinde atlatacağız. Kemer Belediyesi olarak vatandaşlarımızın desteğiyle 11 yardım tırını bölgemize gönderdik. İlçe spor salonunda da yardımlar toplanmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerde gelip gece geç saatlere kadar buradaki çalışmaları kontrol ediyoruz. Kemer’e gelen depremzede vatandaşlarımızla tek tek ilgileniyoruz. Zaman zaman duygu dolu anlar yaşıyoruz. Acılarına ortak oluyoruz. Gerçekten çok zor bir durum. İnşallah en kısa sürede bu sürecin de üstesinden geleceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.