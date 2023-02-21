Kemer Turizm Bulvarı’ndaki yenileme çalışmalarının turizm sezonuna tamamlanacağı bildirildi.

Kemer Turizm Bulvarı’ndaki yenileme çalışmalarının turizm sezonuna tamamlanacağı bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi Turizm Bulvarı’ndaki alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Çamyuva Mahallesi’nin en işlek noktalarından olan Turizm Bulvarı’nda bozulan ve tahrip olan yerlerin bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde 790 metre uzunluğundaki yola asfalt döküleceği bildirildi. Toplam 11 bin metrekarelik alanda 790 metre uzunluğunda dökülecek asfalt çalışmalarının yanı sıra 830 metre yağmur suyu drenaj hattı, 2 bin 370 metrekare çiçeklik, 22 aydınlatma direği, sulama tesisatı ve peyzaj çalışmaları da yapılacak. Başkan Topaloğlu’na Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın ve Belediye Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin de eşlik etti. İstiklal Caddesi’ndeki kilitli taş döşeme işlerinin devam ettiği belirtildi.

"Turizm sezonuna yetişecek"

Belediye Başkanı Topaloğlu, “Çamyuva Mahallesi’nin en işlek yerlerinden olan Turizm Bulvarı’nı yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Zamanla tahrip olan ve bozulan yolumuzu ve altyapısını komple yenileyeceğiz. Çalışmalarımızı turizm sezonu öncesinde tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız. Halkımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Topaloğlu’na Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın ve Belediye Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin de eşlik etti.