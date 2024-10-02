Corendon Turizm Grubu, Antalya Kemer bölgesi okullarında eğitim gören öğrencileri sporla buluşturuyor. Ekim ayında hayata geçirilecek sosyal sorumluluk projesiyle, bölgedeki öğrencilere tenis sporu tanıtılacak.

Corendon Turizm Grubu’nun, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kemer İlçe Spor Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçireceği sosyal sorumluluk projesi; sporu sevdirmeyi ve çocukların fiziksel gelişimini destekleyerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kemer bölgesi okullarına tenis tanıtım desteği

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, sporun genç nesiller üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin bölge halkı ve okullarla birlikte daha da genişleyeceğini belirtti. Karaer, "Nisan 2024’te açılışını gerçekleştirdiğimiz tenis kulübümüzle hem bölgeye hem de bölge halkına değer katmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda spor turizmine katkı sağlayarak Kemer’in ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında, Kemer bölgesindeki okullarda öğrenim gören öğrencileri tenis dünyasıyla tanıştırma fırsatı bulacağız. Sporun, gençler üzerinde fiziksel sağlık ve gelişim açısından önemli etkilerinin yanı sıra, özgüven, disiplin ve sorumluluk bilinci kazandırarak onları geleceğe hazırlayan güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Böylece hem spor kültürünü yaygınlaştırmayı hem de bölgenin spor turizmi potansiyelini güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Lise öğrencileri, 1-18 Ekim arası raketle buluşacak

Kemer Bölge okullarından; Göynük Fen Lisesi, Ünal Aysal Anadolu Lisesi, Merkez İlkokulu, Göynük Ortaokulu, Haci Hafize Saygan Ortaokulu, Göynük İlkokulu Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu, Kemer Merkezi Teknik Anadolu Lisesi, Kemer Anadolu Lisesi, Arslanbucak Ortaokulu, Ünal Ayasal Anadolu Lisesi ve Özel Uğur okullarını 1-18 Ekim tarihleri arasında ağırlayacak olan Corendon Tennis Club, öğrencileri toprak kortta tenis ile raket ve topla buluşturarak, geleceğin tenisçilerine ilham verecek.

Corendon Tennis Club özellikleri

Toplamda 14 adet toprak zemin kortu içeren Kemer’in eşsiz doğasında yer alan Corendon Tennis Club Kemer, tüm sporseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Antalya’yı ve Kemer’i dünya genelinde tüm tenis severlere tanıtarak, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden, bölge sakinlerine modern bir spor kompleksi imkanı sunan Corendon Tennis Club, aynı zamanda uluslararası etkinlikleriyle de bölgeyi spor turizmi için bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.