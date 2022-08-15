Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Kemer Yeni Mahallede kurulan Antalya Büyükşehir Belediyesine ait pazar yerinde aşure dağıtan Belediye Başkanı Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Başkan Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gül’ün eşi Hale Gül ve CHP Kadın Kolları Başkanı Sema Özdemir eşlik etti.

Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler önce pazar yerindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Topaloğlu, daha sonra turistlere aşure ikram etti. Başkan Topaloğlu, ardından Beldibi Mahallesinde ve Arslanbucak Mahallesindeki Kemer Belediyesi Hizmet Alanında vatandaşlara ve işçilere aşure ikram etti.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, aşurenin birlik ve beraberliği perçinlediğini belirterek, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü olduklarını söyledi.

Hafta boyunca tüm mahallelerdeki pazar yerlerinde aşure dağıtımına devam edeceklerini ifade eden Topaloğlu, “Tüm halkımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum. İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

İlk defa aşurenin tadına bakan yabancı misafirler ise aşureyi çok beğendiklerini ve ikramlarından dolayı Kemer Belediye personeline teşekkür ettiklerini kaydetti. Öte yandan Kemer Belediyesi ana bina önünde de belediye çalışanlarına aşure ikramında bulunuldu.