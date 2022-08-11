Antalya’da Kemer Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 117 çocuğun sünnet işlemlerine başlandı.

Antalya’da Kemer Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 117 çocuğun sünnet işlemlerine başlandı.

Kemer’de bir özel hastanede gerçekleştirilen sünnet işlemleri sırasında Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sünnet olan çocukları ve ailelerini hastanede yalnız bırakmadı. Sünnet olan çocuklarla sohbet eden Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi çocuklarımızı ücretsiz olarak sünnet ettiriyoruz. 117 çocuğumuz “erkekliğe ilk adımlarını” atmış oldu. Doktorlar ve yetkililer çocuklarımız ve aileleri ile son derece yakından ilgileniyorlar. Sırası ile çocuklarımızın sünnetlerini bitireceğiz” dedi.