Kemer Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar bünyesinde, kırsal kesimlerde de mıntıka temizliği yapmaya devam ediyor.

Kemer genelinde çevrede oluşan bahçe, ev atıkları ve yangına hassas bölgelerdeki cam atıkları, plastik şişeler ile yapraklar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Sahillerde, ormanlık alanlarda ve yol kenarlarında biriken çöpleri temizleyen belediye ekipleri, rutin olarak yaptığı mıntıka temizliği çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak ilçe genelinde hummalı şekilde temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Daha temiz bir Kemer için gece gündüz temizlik çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Temizlik işleri müdürlüğümüz, ilçemiz genelinde temizlik çalışması yapıyor. Bahçe atıkları, evsel atıklar ve yangına hassas bölgelerdeki cam atıkları, plastik şişeler ve yaprakları hızlı bir şekilde temizliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamaları için çalışıyoruz. Bu süreçte canla başla çalışan belediye personelime teşekkür ediyorum” dedi.