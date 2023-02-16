Kemer Belediyesi, deprem bölgesine ekip, ekipman, yardım tırı ve insani yardımla birlikte kan bağışı desteği de sağlıyor.

Kemer Belediyesi, deprem bölgesine ekip, ekipman, yardım tırı ve insani yardımla birlikte kan bağışı desteği de sağlıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kemer halkına Kızılay’a kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Kemer Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasının ardından Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi. Düzenlenen kampanyanın ilk bağışçısı ise Kemer Belediyesi Başkan yardımcısı Emin Gül oldu.

800 belediye personeli ile depremzedeler için kan bağışı kampanyasına dahil olduklarını ve Kemer halkını da kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ettiklerini dile getiren Başkan Topaloğlu, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Herkesin destek olması lazım. Türk milleti de bu desteği gösterdi. Biz de Kemer Belediyesi olarak yardım tırlarımızı gönderdik. Belediye personeli olarak Kızılay’a kan bağışı yapalım dedik. Her zaman kan diye Kızılay’a koşuyorsak, biz de en azından kendi açımızdan sağlıklı zamanlarımızda Kızılay’a destek vermemiz lazım. Bunun en güzel örneği de kan bağışı yapmaktır. Kan bağışı etkinliğimize katılan belediyemiz personeline ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.