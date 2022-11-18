Kemer Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri, Kemer’deki ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki boya, badana ve temizlik çalışmasını yapıyor.

Kemer Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri, Kemer’deki ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki boya, badana ve temizlik çalışmasını yapıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz ortak çalışma yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinde boya, badana ve temizlik yapıyor. Bu vatandaşlarımızın kış aylarında daha sıcak bir ortamda barınmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.