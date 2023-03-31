Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda üniversiteye ücretsiz olarak hazırlanan öğrencilere iftar verdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yemek sonrası yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her türlü önemi veriyoruz. Onların her zaman yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Biz onları seviyoruz onlar da bizi seviyor. Eğitim varsa gelecek var" dedi.

Kurs Müdürü Suat Göv ise iftar davetinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini belirterek, "Başkanımız anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde Kemer’e bir iz bıraktı. Öğrenciler için ücretsiz servis desteği, ücretsiz kırtasiye malzemeleri, ücretsiz üniversite hazırlık kursu, üniversiteyi kazanan öğrenicilere karşılıksız burs desteği veriyor. Bütün bu hizmetlerinden dolayı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 5 aydır kurs merkezinde eğitim aldığını ifade eden Gamze İpek, "Kurs merkezinde çok verim alıyorum. Derslerim iyi gidiyor. Kurs merkezine geliş gidişlerimiz ve denemelerin ücretsiz olması bizim için büyük bir avantaj. Eğitime yaptığı katkılardan dolayı kendisini çok seviyorum" şeklinde konuştu.