Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. 2023 yılının ilk meclis toplantısına Hasan Ali Acar, Ferhan Fidan ve Hakan Tuncer mazeretlerinden dolayı katılmadı. Başkan Topaloğlu, yılın ilk meclis toplantısının Kemer için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiğini belirterek, savaşların olmadığı, huzurlu ve bereketli bir yıl olmasını dilediğini ifade etti.

Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. 2023 yılının ilk meclis toplantısına Hasan Ali Acar, Ferhan Fidan ve Hakan Tuncer mazeretlerinden dolayı katılmadı. Başkan Topaloğlu, yılın ilk meclis toplantısının Kemer için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiğini belirterek, savaşların olmadığı, huzurlu ve bereketli bir yıl olmasını dilediğini ifade etti.

Toplantı öncesinde yeni belediye binası ile Kemer’e yapılması planlanan üniversite için yurt yapılmasıyla ilgili Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Topaloğlu, Ahmet Erkal Spor Tesisleri’nde yapılması planlanan yeni belediye binasının ve Kuzdere Mahallesi’nde yapılması düşünülen 6 bin metrekarelik alandaki 300 yatak kapasiteli üniversite yurdunun Kemer’e hayırlı olmasını temenni etti.

Bir önceki yılın gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi. Komisyona oy birliği ile Mustafa Bilici, Cumali Afşin, Recep Yılmaz, Ramazan Kal ve İsmail Aka seçildi.Kemer Belediyesi’nde boş bulunan kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin 2023 yılı içinde çalıştırılması oy birliği ile kabul edilirken, çalışanlara ödenecek olan ücretlerin bir sonraki meclis toplantısında belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kemer Belediyesi norm kadrosunda yapılacak olan değişikliğin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, huzur hakkı ücretleri oy birliği ile 381 lira olarak belirlendi. Kemer Belediyesi Zabıta Memurlarına verilecek fazla mesai ücreti, oy birliği ile bin 325 lira olarak kabul edildi. Kemer Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen Antalya ili Kemer ilçesi, Arslanbucak Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin onaylanan Plan Hükmü Değişikliği ile ilgili askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin imar komisyon raporunun ve plan hükmü değişikliğinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Beycik Mahallesi 222 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 350 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Kemer Belediyesi 2023 yılı içerisindeki yurt dışı turizm fuarlarına katılacak olan Belediye Meclis üyelerinin ve personellerin isimlerinin oy birliği ile belirlendiği toplantıda, Kemer Belediyesi’nin 16 Mart 2023-18 Mart 2023 tarihleri arasında Moskova’da yapılacak olan Mitt Moskova Turizm Fuarına katılım sağlaması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Yağmur suyu tahliye çalışmaları ve inşaat işleri gibi Kamusal Hizmetleri yürütmek üzere Türkiye Belediyeler birliğine yapılan hibe başvurusu sonucu Kemer Belediyesi’ne hibe edilen Hidromek Marka 31 Ton Paletli Ekskavatör kepçenin belediyeye devir, tescil ve protokol hizmetlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Altıntaş’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, hibe olarak alınan Hidromek Marka 31 Ton Paletli Ekskavatör kepçe ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Meclise sunulan önergelerde ise Kemer’de ev kiralarındaki yüksek artışlar nedeniyle mecliste bir karar alınıp gerekli mercilere gönderilmesi görüşüldü. Önerge, oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Mecliste son olarak daha önce meclis kararıyla 350 lira olarak belirlenen aile cüzdanı bedelinin Resmi Gazete yayımlanan değerli kağıtlar hususundaki aile cüzdanı bedelinin 445 lira olarak belirlendiği ve Kemer Belediyesi’nin 2023 yılı gelir tarifesinde yer alan aile cüzdanı bedelinin değiştirilerek belediyeyi kamu zararına uğratmamak amacıyla oy çokluğu ile 500 lira olarak belirlendi.