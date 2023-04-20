Kemer Belediyesi’nde memur kadrosuna atanan personele yemin töreni düzenlendi. Kemer Belediyesi tarihinde ilk defa yapılan memuriyet yemin törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da katılarak memur olan personeli tebrik etti.

Kemer Belediyesi bünyesinde memuriyete geçen 22 personel için Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yemin merasimi yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yemin töreni düzenlendi.

Törene, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın ve Gülsüm Bal, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Bilici, Recep Yılmaz, Mustafa Tıraş ve birim müdürleri katıldı.

26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hükümleri çerçevesinde memuriyete geçen personel için düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ’ın okuduğu yemin metnini tekrarlayan memurlar yemin etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Topaloğlu, memuriyete geçen 22 belediye personelinin uzun zamandır belediyede çalıştığını söyledi.

Memur olan belediye personelinin sorumluluğunun bir kat daha arttığına işaret eden Başkan Topaloğlu, “Memur olan çalışma arkadaşlarımı kutlarım. Devletinizi, bayrağınızı ve toprağınızı artık daha fazla düşünmek zorundasınız. Zaten görevinizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Bundan sonra attığınız her imzada hem vatandaşı hem de çalıştığınız kurumu ve memleketi düşünerek atmalısınız. Tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yemin belgelerini alan memurlar daha sonra Başkan Topaloğlu ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.