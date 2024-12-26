Meteorolojinin turuncu kod uyarısının ardından Antalya’nın Kemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, bazı yollarda su taşkınlarına neden oldu. Kemer Belediyesi ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelere hızlı müdahale ederek vatandaşlara destek sağladı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı yollarda arazözler ve pompalarla tahliye çalışmaları yaptı. Sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar da ekipler tarafından açıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar, Kemer Belediyesi İletişim Merkezi (KEBİM) tarafından ilgili birimlere aktarılırken, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin süreci koordine etti.

Çizmesini ve yağmurluğunu giyerek sahada incelemelerde bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Topaloğlu, vatandaşların ihbarlarına anında müdahale ettiklerini belirterek, belediyenin tüm birimlerinin tam kadro sahada olduğunu vurguladı.

Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Bazı yerlerde mazgallar tıkandı ve rögarlar doldu. Ancak şu anda bir sel felaketi yaşanmadı. 33 pompa ve 6 pancar motoruyla su taşkını yaşanan yerlere müdahale ediyoruz. Gelen ihbarları hızla değerlendirerek ilgili birimlere yönlendiriyoruz. İnşallah olumsuz bir durumla karşılaşmayacağız” dedi.

Topaloğlu, telefon numarasını paylaştı

Başkan Topaloğlu, sosyal medya hesaplarında telefon numarasını paylaşarak vatandaşlardan gelen ihbarları doğrudan değerlendirdiğini belirterek, şöyle devam etti: “Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz.”